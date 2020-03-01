Neden Avrupa'ya gitmek istiyorlar işte bir ailenin Meriç üzerindeki tehlikeli yolculuğu
Türkiye'nin "gitmek isteyen göçmenlere gitmeyin demeyeceğiz" politikası sonrası çok sayıda düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçiyor. Avrupa'ya gitme yarışındaki göçmenlerin hepsinin dertleri farklı farklı
Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin sınır köylerinden şişme bot ve tahta kayıklarla Meriç nehrinden karşı kıyıya geçişi devam ediyor. Nehri aşan düzensiz göçmenlerin yanlarına az eşya aldıkları görülürken taksilerle geldikleri sınır köylerinden farklı noktaları denemeleri devam ediyor. İstanbul'da hareket noktası olarak belirlenen 4 ayrı lokasyonda kafileler halinde bir araya gelen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye yolculuğu sürüyor. Göçmenlerin Avrupa'ya gitme nedenleri ise farklı farklı.
Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin sınır köylerinden şişme bot ve tahta kayıklarla Meriç nehrinden karşı kıyıya geçişi devam ediyor. Nehri aşan düzensiz göçmenlerin yanlarına az eşya aldıkları görülürken taksilerle geldikleri sınır köylerinden farklı noktaları denemeleri devam ediyor.
Nehrin bir kısmını yürüyerek geçti
İranlı düzensiz göçmen bir aile, iyi bir yaşam sürmek için Avrupa'ya geçmek istediklerini söyledi. Yanına aldığı 2 çocuğuyla Avrupa'da yaşamak umuduyla Edirne'ye gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir düzensiz göçmen de nehirden geçmeyi denedi.
Sırtına aldığı çocuklarıyla nehrin bir kısmını botla, bir kısmını ise yürüyerek geçen baba ve çocukları, Yunanistan'a ayak bastı. Yunan polisi ve askerleri, Meriç nehri boyunca toplanan düzensiz göçmenleri zaman zaman havaya ateş ederek uyarırken gaz fişekleri ve ses bombalarıyla da müdahale ediyor.