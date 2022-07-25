Necip Hablemitoğlu'nun katili, şarkıcı Çelik'in Atatürkçü şeyhi İhsan Güven'in de katili çıktı! İkisini de sol gözünden vurmuş
ŞARKICI Çelik Erişçi'nin Atatürkçü Şeyhi olarak bilinen İhsan Güven ile eşinin Tuzla'da öldürülmesi olayıyla ilgili flaş gelişme. DEniz kuvvetleri İstihbaratçısı olan eski asker İhsan Güven ile eşini, Necip Hablemitoğlu'nun katilleri Tarkan Mumcuoğlu ile Fikret Emek'in katlettiği belirlendi. Hablemitoğlu da Güven de sol gözlerinden vurularak öldürülmüştü.
Necip Hablemitoğlu suikastinde tetiği çeken eski Özel Kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun Hablemitoğlu'ndan iki yıl sonra öldürülen Dost Tarikatı lideri İhsan Güven cinayetinde de tetiği çeken kişi olduğu ortaya çıktı. İhsan Güven, şarkıcı Çelik Erişçi'nin şeyhi olarak tanınmıştı. Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında İhsan Güven cinayetinin bilinmeyenlerine dair de önemli ipuçlarına ulaşıldı.
Bu ipucu doğrultusunda Necip Hablemitoğlu suikastına karışan bütün şüphelilerin HTS kayıtları incelendi ve o dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda İKK (İstihbarata Karşı Koyma) Kısım Amiri olarak görev Fikret Emek ile yardımcısı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun 1 Mayıs 2004 tarihinde İstanbul Tuzla'da öldürülen Dost Tarikatı'nın kurucusu ve lideri İhsan Güven ile eşi Sibel Güven'in evine gittiği tespit edildi.
Fikret Emek'le Güven ve eşini infaz edip Ankara'ya dönmüşler
İki Şüpheli Ankara'da başkalarının adına kullandıkları GSM hatlarını sabah saatlerinde kapatmış, Öğle civarında maktul İhsan Güven'in evinin bulunduğu İstanbul Tuzla'ya ulaşmışlar. İki şüpheli site içindeki Apartmanda ikamet eden karı-koca olan Güven'leri infaz ettikten sonra hızla Ankara'ya dönüyorlar.
Tetikçi askere karısı bile ulaşamıyor!
Cinayet sırasında Tarkan Mumcuoğlu'nun karısı Zeynep Mumcuoğlu kocasını arıyor. Ancak GSM hattı kapalı olduğu için ulaşamıyor. Tarkan Mumcuoğlu kapalı olan başkasının adına kullandığı telefonunu Ankara ili sınırlarına girince Sincan mevkiinde açıyor. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, Mumcuoğlu'na "MAK Alay Komutanlığı'nda görevli iken Tuzla'ya gittiniz mi" sorusunu yöneltti.