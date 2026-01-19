Necdet Kökeş’ten kötü haber! Yoğun bakıma kaldırılmıştı...

“Akciğer sorunları devam ediyor, çoğu zaman uyutuluyor”

Necdet Kökeş’in sağlık durumuna dair en net bilgi, kardeşi Bülent Kökeş’ten geldi. Yapılan açıklamada, usta oyuncunun akciğerlerindeki problemler nedeniyle solunumunun zorlaştığı ve bu yüzden doktorların çoğu zaman kendisini uyutmayı tercih ettiği belirtildi. Bülent Kökeş ayrıca, nefes almasını kolaylaştırmak için boğazına müdahale edildiğini ve solunumunun rahatlatılması amacıyla bir işlem yapıldığını da söyledi.