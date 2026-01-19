Necdet Kökeş’ten kötü haber! Yoğun bakıma kaldırılmıştı...
Yeşilçam’ın hafızalara kazınan isimlerinden Necdet Kökeş ile ilgili günlerdir endişelendiren haberler geliyordu. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan usta oyuncunun, yoğun bakımdaki durumu hakkında bu kez kardeşi Bülent Kökeş konuştu.
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Cüneyt Arkın’lı “Battal Gazi” serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan 81 yaşındaki Kökeş’in, bir süredir İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenilmişti.
“Akciğer sorunları devam ediyor, çoğu zaman uyutuluyor”
Necdet Kökeş’in sağlık durumuna dair en net bilgi, kardeşi Bülent Kökeş’ten geldi. Yapılan açıklamada, usta oyuncunun akciğerlerindeki problemler nedeniyle solunumunun zorlaştığı ve bu yüzden doktorların çoğu zaman kendisini uyutmayı tercih ettiği belirtildi. Bülent Kökeş ayrıca, nefes almasını kolaylaştırmak için boğazına müdahale edildiğini ve solunumunun rahatlatılması amacıyla bir işlem yapıldığını da söyledi.
Hastane süreciyle ilgili dikkat çeken sözler
Öte yandan Yeşilçam dünyasına dair paylaşımlarıyla bilinen “Üçüncü Adam” adlı Instagram hesabında da oyuncunun durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
Paylaşımda, Necdet Kökeş’in yoğun bakımda olduğu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gerileme yaşadığı öne sürüldü.