Necati Şaşmaz’ın eşin Nagehan Şaşmaz'dan bomba iddia: Amerikalı bir kadınla evli

Türk makamlarına bildirmemiş: Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Deniz Ketenci, “Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın ABD’de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye’de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye’de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.