Necati Şaşmaz’ın eşin Nagehan Şaşmaz'dan bomba iddia: Amerikalı bir kadınla evli
Necati Şaşmaz'la boşanma arefesinde olan Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun Amerikalı bir kadınla evli olduğunu ifade etti.
Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz’dan ‘birden çok evlilik ve hileli evlenme’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu.
Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz’ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz’ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:
''Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik'': “Boşanma davası sürerken şüphe üzerine yaptığımız araştırmada Necati Şaşmaz’ın Pensilvanya’da Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik. ABD’deki evlilikle ilgili resmi belgelerin, ABD resmi makamlarından istenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.
Türk makamlarına bildirmemiş: Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Deniz Ketenci, “Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın ABD’de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye’de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye’de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.