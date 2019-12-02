Necati Şaşmaz'ın ABD'de karısı mı var? Nagehan Şaşmaz'ın evlilik iddiasına yanıt!
Kurtlar Vadisi oyuncusu Necati Şaşmaz’la boşanma aşamasında olan Nagehan Şaşmaz'ın ortaya attığı iddia ile ilgili belgeli cevap geldi.
Kutlar Vadisi dizisinide Polat Alemdar karakteriyle meşhur olan Necati Şaşmaz hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Nagehan Şaşmaz, çekişmeli boşanma sürecinde olduğu eşi Necati Şaşmaz’ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu ileri sürdü. Bu iddiaya Necati Şaşmaz tarafından belgeli açıklama geldi.
Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz’ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz’ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Bu iddia ile ilgili Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz’dan ‘birden çok evlilik ve hileli evlenme’ suçlamasıyla savcılığa şikayetçi oldu.
Necati Şaşmaz ise 2001’de evlendiği Claire B.’den aynı yıl boşandığını gösteren belgeyi bu gün Twitter ve instagram hesabından yayınladığı belge ile kamuoyuyla paylaştı.