Necati Şaşmaz'dan Nagehan Şaşmaz'ın evlilik iddiasına belgeli yanıt!

Kutlar Vadisi dizisinide Polat Alemdar karakteriyle meşhur olan Necati Şaşmaz hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Nagehan Şaşmaz, çekişmeli boşanma sürecinde olduğu eşi Necati Şaşmaz’ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu ileri sürdü. Bu iddiaya Necati Şaşmaz tarafından belgeli açıklama geldi.