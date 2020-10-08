Necati Şaşmaz'a bir darbe de kayınpederinden artık 20 yıl hapsi isteniyor
Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Kaşıkçı'nın mesajlarını illegal yoldan ele geçirmekle suçlanıyordu. Kayınpederi Ahmet Kaşıkçı da damadının kendisini konuşmak için çağırıp sesini kaydettiği söyleyerek şikayetçi oldu.
Bu ay sonunda yeni duruşması görülecek olan boşanma davası öncesi Necati Şaşmaz'a eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını gizlice kaydedip mahkemeye sunduğu için ayrı bir dava açıldı. Nagehan Kaşıkçı, Whatsapp'ta ailesiyle yaptığı yazışmaların kendisinden izinsiz şekilde ele geçirildiği belirtmiş ve mahkemeye başvurmuştu.
Mahkeme, Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' nedeniyle iddianame düzenledi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Merak konusu olan yazışmalarda Kaşıkçı'nın ailesine Necati Şaşmaz'la yaşadığı sorunları anlattığı, eşinin başka kadınlarla aşk mesajlarını yakaladığını ailesine anlattığı, ailesinin de "O zaman boşan" dediği öğrenildi.
Öte yandan 49 yaşındaki Necati Şaşmaz'a bir kötü haber de 51 yaşındaki kayınpederi Ahmet Kaşıkçı'dan geldi.