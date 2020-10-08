Necati Şaşmaz'a bir darbe de kayınpederinden artık 20 yıl hapsi isteniyor

Bu ay sonunda yeni duruşması görülecek olan boşanma davası öncesi Necati Şaşmaz'a eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını gizlice kaydedip mahkemeye sunduğu için ayrı bir dava açıldı. Nagehan Kaşıkçı, Whatsapp'ta ailesiyle yaptığı yazışmaların kendisinden izinsiz şekilde ele geçirildiği belirtmiş ve mahkemeye başvurmuştu.