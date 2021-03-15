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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi müjdesini vermişti bomba iddia anlaşma sağlandı

Kurtlar Vadisi Kaos için bir kanalla anlaşma imzalandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos müjdesini vermişti.

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi müjdesini vermişti bomba iddia anlaşma sağlandı

Televizyon ekranlarının en çok sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları dilden dile dolanmaya devam ediyor. Bu kez ise dizinin sevenlerini bir hayli heyecanlandıracak bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi müjdesini vermişti bomba iddia anlaşma sağlandı

Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edileceği konuşulan dizi hakkında arka arkaya iddialar ortaya atıldı. Cast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizide sürpriz bir gelişme yaşandı. 

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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi müjdesini vermişti bomba iddia anlaşma sağlandı

Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için bir kanalla anlaşma sağladığı iddia edildi. 

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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi müjdesini vermişti bomba iddia anlaşma sağlandı

Show TV ile anlaşma imzaladığı konuşulan dizi için kanal yönetiminden yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

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