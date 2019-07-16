Necati Şaşmaz eşine 10 milyon TL'lik boşanma davası açmıştı! Mahkemede flaş gelişme

Geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan problemler ve birbirlerine sarf ettikleri sözlerle gündeme gelen Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz ikilisi, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. 2012 yılında evlenen çift, bugün yaşanan bir problem nedeniyle boşanmak için biraz daha beklemek durumunda kalacak.