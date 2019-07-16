Necati Şaşmaz eşine 10 milyon TL'lik boşanma davası açmıştı! Mahkemede flaş gelişme
Nagehan Şaşmaz ile Necati Şaşmaz'ın bugün sonuçlanması beklenen boşanma davalarında ilginç bir gelişme yaşandı ve mahkeme 7 Kasım'a ertelendi.
Geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan problemler ve birbirlerine sarf ettikleri sözlerle gündeme gelen Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz ikilisi, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. 2012 yılında evlenen çift, bugün yaşanan bir problem nedeniyle boşanmak için biraz daha beklemek durumunda kalacak.
Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması bugün görüldü. Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Ancak ikilinin boşanma davası, hakimin olmaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
7 Kasım'a ertelendi: Çift, duruşmanın görüleceği Anadolu 2. Aile Mahkemesi hakiminin olmaması sebebiyle boşanamadı. Dava, Anadolu 9. Aile Mahkemesi tarafından 7 Kasım’a ertelendi.
Peki ne olmuştu?: Oyuncu Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Nagehan Şaşmaz da bunun üzerine karşı boşanma davası açmıştı.