Necati Şaşmaz beraat etti! 22 yıla kadar hapsi isteniyordu
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını izinsiz kaydederek mahkemeye sunmuştu. Şaşmaz, hakkındaki 4 ayrı suçlamadan beraat etti.
Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını habersiz olarak kaydettiği ve boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
Nagehan Şaşmaz’ın avukatı cezalandırılmasını istedi
Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Nagehan Şaşmaz’ın avukatı, Necati Şaşmaz’ın cezalandırılmasını istedi.
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz imzalı habere göre, Sanık Necati Şaşmaz’ın avukatı ise, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.
Suç unsurları oluşmadı
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Necati Şaşmaz’ın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.