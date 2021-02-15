Necati Şaşmaz beraat etti! 22 yıla kadar hapsi isteniyordu

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz’ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını habersiz olarak kaydettiği ve boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.