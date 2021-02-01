Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali TRT Arşiv'den çıktı 'Şimdi daha genç görünüyor'

2017 yılında Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj veren ünlü oyuncu, "Herkes sizin için 'Nebahat Çehre yaşlanmıyor' diyor. Nazar değmesinden korkuyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

''Nazara pek inanmıyorum hatta bunun için biraz kızarlar bile bana.''