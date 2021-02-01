Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali TRT Arşiv'den çıktı 'Şimdi daha genç görünüyor'
Nebahat Çehre'nin 33 yıl öncesine ait videosu ortaya çıktı. Çehre'nin sosyal medyada gündem olan görüntüsüne, "Şimdi daha genç görünüyor" yorumları yapıldı.
Türk sinemasının yaş almayan kadın sanatçılarından Nebahat Çehre, 1987 yılında rol aldığı 'Kavanoz Adam' dizisinin setindeki görüntüleriyle gündeme geldi. Çehre'nin 33 yıl öncesine ait videosu, TRT Arşiv'in sosyal medya hesabından yayınlandı.
Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Benjamin Button'un kadın versiyonu", "Şimdi daha genç görünüyor" ve "Yaş aldıkça güzelleşmiş" gibi yorumlar yapıldı.
2017 yılında Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj veren ünlü oyuncu, "Herkes sizin için 'Nebahat Çehre yaşlanmıyor' diyor. Nazar değmesinden korkuyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
''Nazara pek inanmıyorum hatta bunun için biraz kızarlar bile bana.''
Çehre, Sabuncuoğlu'nun "Peki nedir bu güzelliğinizin sırrı?" sözlerinin üzerine ise şunları söylemişti:
''Kendimi çok güzel bulmuyorum. Bugüne kadar cilt bakımına bile gitmedim. Banyoda kese kullanıyorum. Hamamdaki buhar da iyi geliyor. Sabah kalktığımda iyi bir suyla yüzümü yıkayıp, suyu yüzümde bırakıyorum.''