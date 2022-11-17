Nebahat Çehre'den yıllar sonra gelen itiraf: "Bilinçsizlikti, çok yanlıştı"
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her zaman övgüler alan usta sanatçı Nebahat Çehre'den yıllar sonra güzellik yarışması itirafı geldi. Usta oyuncu, 15 yaşındayken güzellik yarışmasına katılmanın hata olduğunu ifade etti.
Birçok film ve dizide yer aldıktan sonra Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan usta oyunca Nebahat Çehre, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına önceki akşam konuk oldu.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 78 yaşındaki Çehre, şöhret yolculuğundan bahsetti.
1960'ta Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre, yarışma katılma süreciyle ilgili şunları aktardı: "15 yaşındaydım, benden iki yaş büyük bir arkadaşım katılacaktı, başvuru için beraber gittik. Orada 'siz de katılın' dediler.
"Bilinçsizlikti, çok yanlıştı"
Annem de güzellere çok meraklıydı. Anneme sordum, 'Çok ufaksın ama istiyorsan seçmelere gir' dedi. Bilinçsizlikti, bence çok yanlıştı. Güzellik kavramını bilmiyordum, çocuk sayılırdım yani."