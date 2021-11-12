Nebahat Çehre'den Uğur Yücel'in '45 yaş üstü kadın' ve 'yaratık' sözlerine sert eleştiri

Usta oyuncu Nebahat Çehre, meslektaşı Uğur Yücel’in çok kazanan ve sosyal medyadaki çok sayıda takipçisi olan bazı oyuncuları kast ederek “Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” yorumu ve "45 yaş üstü kadınlara burun kıvırıyorum" şeklindeki açıklaması hakkında çok sert konuştu. Çehre "Kendisini uzayda zannetti galiba. 'Yaratık' kelimesi çok ağır olmuş" dedi.