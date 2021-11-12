Nebahat Çehre'den Uğur Yücel'in '45 yaş üstü kadın' ve 'yaratık' sözlerine sert eleştiri
Usta oyuncu Uğur Yücel'in gündeme bomba gibi düşen '45 yaş üstüne burun kıvırıyorum' yorumuna ve bazı oyuncuların yüksek kazançlarına ilişkin açıklamalarında 'yaratık' ifadesini kullanmasına Nebahat Çehre'den sert eleştiri...
Usta oyuncu Nebahat Çehre, meslektaşı Uğur Yücel’in çok kazanan ve sosyal medyadaki çok sayıda takipçisi olan bazı oyuncuları kast ederek “Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” yorumu ve "45 yaş üstü kadınlara burun kıvırıyorum" şeklindeki açıklaması hakkında çok sert konuştu. Çehre "Kendisini uzayda zannetti galiba. 'Yaratık' kelimesi çok ağır olmuş" dedi.
“45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum”
Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in “45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın” açıklamasına da tepki gösterdi: “Bu sözler tamamen kadına saygısızlık.”
Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in sosyal medyada da gündem olan açıklaması hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi:
“Uğur uzayda mı yaşıyor? Kendisini uzayda falan zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş.