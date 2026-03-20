Nebahat Çehre'den özel hayatına ilişkin açıklama: "Film olacak hikayem yok"
Kanal D’nin sevilen programı “Pazar Gezmesi”nde Asiye Acar bu hafta yüzlerce filmde ve unutulmaz dizilerde rol alan, Türk sinemasına damga vuran duayen oyuncu Nebahat Çehre’nin kapısını çaldı.
Senelerdir giyim tarzıyla adeta stil dersi veren, yıllardır güzelliği, zarafeti ve duruşuyla örnek bir sanatçı olan Nebahat Çehre’nin evindeki sadelik dikkat çekerken, sanat eserleriyle, kıymetli tablolarla süslediği duvarlar göz kamaştırıyordu. Yıllar sonra evinin kapılarını ilk kez Asiye Acar’a açan Nebahat Çehre ile keyifli sohbet salonda başladı. Sohbetin en dikkat çekici konularından biri Nebahat Çehre’nin yaşamının film olup olmamasıydı…
Pek çok efsane ismin hayatı günümüzde film olurken Nebahat Çehre hayatının film olmasını istemediğini söyledi. “Herkesin yaşadığı hayatı yaşıyorum, hayatımın film yapılmasını gereksiz buluyorum” diyen ünlü sanatçı, “Benim hayatımda film olacak bir şey yok” diyerek sözlerine devam etti. "Eğer bir gün hayatım film olursa da her şeyin gerçekçi olması lazım, bir şeylerin çıkarılmasına tahammülüm yok” dedi.
“KENDİMİ TEKRARLAMAK İSTEMİYORUM”
Uzun süredir ekranda bir projede yer almayan Nebahat Çehre, “Nasıl bir rolle ekrana dönmek istersiniz?” sorusuna ise “Salon kadınını oynarım ama sürekli kendimi tekrarlamak istemiyorum” dedi. Ve ekledi… “Ben oyuncuyum, her kalıba girerim.” “Haziran Gecesi”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Aşk-ı Memnu” gibi çok ses getiren dizilerde yer alan usta oyuncu bundan sonrası için aynı şeyi tekrarlamanın anlamının olmadığını özellikle belirtti.
15 YAŞINDA KRALİÇE OLDU
Usta oyuncu Nebahat Çehre salondaki keyifli sohbet sırasında şöhretinin ilk yıllarına da değindi. 15 yaşındayken girdiği güzellik yarışmasında birinci olan Nebahat Çehre’ye şöhret kapıları artık açılmıştı. Ülkemizi temsil etmek için gittiği İngiltere’de neler yaşadığını anlatan ünlü sanatçı, “Yarışmanın en küçüğü bendim” dedi. Yarışmanın ardından düzenlenen yemekte ise Birleşik Krallık’ın o dönemdeki başbakanı Winston Churcill’in kendisini dansa kaldırdığını anlattı. Ve ünlü sanatçı dünya güzellik yarışmasında finalist olduğu fotoğrafı ilk kez “Pazar Gezmesi”ne gösterdi.