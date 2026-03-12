BIST 13.175
DOLAR 44,12
EURO 51,07
ALTIN 7.329,69

Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik"

Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik"

Türk sinemasının usta isimlerinden Nebahat Çehre, Yeşilçam dönemine dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. O yıllarda sektörün bugünkü kadar gelişmiş olmadığını söyleyen Çehre, oyunculuğu zaman içinde öğrenerek geliştirdiklerini ifade etti.

Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik" - Resim: 1

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nebahat Çehre, Yeşilçam yıllarını değerlendirirken oldukça dikkat çeken sözler kullandı. “Yeşilçam’da çok bilinçsizdik. Makyaj nedir, kuaför nedir pek bilmiyorduk. O dönem bizim en çirkin halimizdi. Oyunculuğu da bilmiyorduk. Zamanla, yaşadıkça ve öğrendikçe oyunculuğu kazandık.”

16
Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik" - Resim: 2

Usta oyuncu, geçmişte sinema sektörünün imkanlarının oldukça sınırlı olduğunu da vurguladı. Günümüzdeki teknik imkanlar ve sektörün büyüklüğü sayesinde yeni nesil oyuncuların daha avantajlı olduğunu söyledi:Yeşilçam’da çok cefa çektik. O dönem kimsenin el uzattığı bir meslek değildi. Bugün ise neredeyse Hollywood düzeyinde işler yapılıyor. Şimdiki oyuncular çok daha şanslı.

26
Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik" - Resim: 3

Nebahat Çehre, eski filmlerin yurtdışında satılmasına rağmen oyuncuların telif haklarını alamadığını da dile getirdi: “Yurtdışına satılan işlerden bizim de hakkımız olması gerekiyor. Dünyada sistem böyle işliyor. Ama bizde birlik yok. Bir araya gelirsek hakkımızı alabiliriz.”

36
Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik" - Resim: 4

Usta oyuncu, bugünün oyuncularının yüksek kazançlarını eleştirmediğini de söyledi:“Alsınlar, hakları. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Biz kazanamadık ama ismimizi, saygınlığımızı ve zarafetimizi kazandık. Şöhret gider ama bunlar kalıcıdır.”

46