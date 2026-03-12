Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti: " Çok çile çektik"
Türk sinemasının usta isimlerinden Nebahat Çehre, Yeşilçam dönemine dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. O yıllarda sektörün bugünkü kadar gelişmiş olmadığını söyleyen Çehre, oyunculuğu zaman içinde öğrenerek geliştirdiklerini ifade etti.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nebahat Çehre, Yeşilçam yıllarını değerlendirirken oldukça dikkat çeken sözler kullandı. “Yeşilçam’da çok bilinçsizdik. Makyaj nedir, kuaför nedir pek bilmiyorduk. O dönem bizim en çirkin halimizdi. Oyunculuğu da bilmiyorduk. Zamanla, yaşadıkça ve öğrendikçe oyunculuğu kazandık.”
Usta oyuncu, geçmişte sinema sektörünün imkanlarının oldukça sınırlı olduğunu da vurguladı. Günümüzdeki teknik imkanlar ve sektörün büyüklüğü sayesinde yeni nesil oyuncuların daha avantajlı olduğunu söyledi:Yeşilçam’da çok cefa çektik. O dönem kimsenin el uzattığı bir meslek değildi. Bugün ise neredeyse Hollywood düzeyinde işler yapılıyor. Şimdiki oyuncular çok daha şanslı.
Nebahat Çehre, eski filmlerin yurtdışında satılmasına rağmen oyuncuların telif haklarını alamadığını da dile getirdi: “Yurtdışına satılan işlerden bizim de hakkımız olması gerekiyor. Dünyada sistem böyle işliyor. Ama bizde birlik yok. Bir araya gelirsek hakkımızı alabiliriz.”
Usta oyuncu, bugünün oyuncularının yüksek kazançlarını eleştirmediğini de söyledi:“Alsınlar, hakları. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Biz kazanamadık ama ismimizi, saygınlığımızı ve zarafetimizi kazandık. Şöhret gider ama bunlar kalıcıdır.”