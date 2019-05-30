Nebahat Çehre sokak tarzıyla gündem oldu! 75 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdı

Son olarak yaptığı "Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım. Biraz varoş olmak istiyorum." açıklaması ile gündem olan ünlü oyuncu, "Bu aralar neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Yeni sezonda iyi bir projede yer alabilirim. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum" yanıtını verdi.