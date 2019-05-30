Nebahat Çehre sokak tarzıyla gündem oldu! 75 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdı
Yaşsız kadın Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Usta oyunucu, tarzıyla gençlere taş çıkardı ve sokak stiliyle beğeni topladı.
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı sokaklarındaydı. Gazetecilerin objektifine yansıyan Çehre, muhabirlerle sohbet etti.
Son olarak yaptığı "Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım. Biraz varoş olmak istiyorum." açıklaması ile gündem olan ünlü oyuncu, "Bu aralar neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Yeni sezonda iyi bir projede yer alabilirim. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum" yanıtını verdi.
75 yaşındaki usta oyuncu stili ve bakımlı halleri ile genç kızlara taş çıkardı. Çehre'nin sokak stilinin sosyal medyada yayılmasının ardından, kullanıcılar ünlü oyuncuya yorumlar yağdı.
Nebahat Çehre'nin sokak stili tarzı, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu ve Çehre, yüzlerce övgü dolu mesajlar aldı.