"Ne yazmış" derdine son! WhatsApp'tan devrim gibi yenilik

WhatsApp'ın otomatik çeviri özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp başka dildeki mesajları internete ihtiyaç duymadan otomatik olarak çevirecek. Böylece dil bariyeri ortadan kalkacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Daha önce mesajların üzerine basılı tutarak tek tek çevrilmesine olanak tanıyan platform, iddiaya göre şimdi bu süreci tamamen otomatik ve çok daha akıcı hale getirecek bir sistemi test etmeye başladı. Üstelik bu yeni dönem, cihaz içi işleme teknolojisi sayesinde kullanıcı gizliliğinden ve güvenliğinden hiçbir ödün vermeden hayata geçirilecek.

21 FARKLI DİLDE OTOMATİK ÇEVİRİ

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre, TestFlight uygulamasında bulunan en son WhatsApp beta iOS 26.11.10.70 güncellemesinin yayınlanmasının ardından, WhatsApp'ın mesajları 21 farklı dilde otomatik olarak çevirmek için yeni bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı.

Şu anda kullanıcıların WhatsApp'ta bir mesajın çevirisini görmek için o mesajı seçip "Çevir" seçeneğine tıklaması gerekiyor. Bu özellik kullanıcılara hangi mesajları çevirmek istedikleri konusunda kontrol sağlasa da, birden fazla mesajı çevirmek karmaşık ve zahmetli olabiliyor. Yeni özellikle birlikte WhatsApp bu sorunu çözecek.

NASIL ÇALIŞACAK?

Kullanıcılar otomatik çevirileri etkinleştirdiğinde, seçilen sohbette bir mesaj alındığında WhatsApp çeviriyi otomatik olarak görüntüleyecek. Bu sayede manuel seçim yapma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ancak kullanıcılar diledikleri zaman orijinal mesajı görebilecek ve çeviriyi kaldırabilecek.

WhatsApp otomatik çevirileri hem bireysel sohbetlerde hem de gruplarda sunacak. Ancak gruplardaki otomatik çeviriler yalnızca tüm katılımcılar aynı dilde mesaj gönderdiğinde çalışacak. Yani grup bilgi ekranından bir dil seçilmişse ancak bazı üyeler farklı bir dilde mesaj gönderiyorsa, uygulama bu mesajları çevirmeyecek.

İNTERNETSİZ VE UÇTAN UCA ŞİFRELİ ÇALIŞACAK

Uçtan uca şifrelemeyi korumak amacıyla mesajlar cihaz içinde (yerel olarak) işlendiğinden, kullanıcıların dil paketlerini indirmesi zorunlu olacak. Dil paketlerinin indirilmesi, kullanıcıların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan mesajları çevirmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, mesajların çeviri için herhangi bir üçüncü tarafa gönderilmesine gerek kalmayacak; bu sayede mesajlar ve konuşmalar gizli tutulacak.

Özelliğin testleri tamamlandıktan sonra gelecekteki bir güncellemeyle kullanıma sunulması bekleniyor.