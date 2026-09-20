Ne İstifası: Bir Maç, Bir Lider, Bir Tepki

Papara Park’ta skor 4-0 olunca sosyal medya tek cümleye kilitlendi: “Okan Buruk istifa.” İlk yarı 3-0 geride kapanınca etiketler zaten uçmuştu. Maç bitince koridorda soru geldi: “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” Cevap kısa ve netti: “Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz.”

Bu cümle hem doğru hem de taraftarı daha çok kızdıracak cinsten. Doğru, çünkü ligin 6. haftasında hâlâ lider olmak bir gerçek. Kızdıracak, çünkü Galatasaray taraftarı “sadece bir maç” diye bakmaz. Özellikle Trabzon deplasmanında, özellikle bu kadar dağınık, özellikle kırmızı kartla kenara gönderilen bir hocanın ardından.

Okan Buruk üç sezon üst üste şampiyonluk getirmiş bir isim. Bu başarı unutulmaz; ama unutulması da kolaydır. Türk futbolunda hafıza kısa, öfke uzundur. Dün alkışlanan bugün yuhalanır. Bu döngü yeni değil. Fatih Terim’den Lucescu’ya, her büyük hocanın başına gelmiştir. Fark şu: Galatasaray’da beklenti artık “kazanmak” değil, “ezerek kazanmak.” Bir 4-0, o eşiği aşınca her şey tartışmaya açılıyor.

Sorun tek maç değil. Sorun, takımın bazı geceler kimliksiz görünmesi. Savunmanın delinmesi, orta sahadaki tempo kaybı, kenardan gelen müdahalenin geç kalması… Bunlar istatistik değil, izleyen herkesin gördüğü şeyler. Taraftar da bunu görüyor. “Lideriz” demek skoru silmiyor; sadece takvimi hatırlatıyor.

Öte yandan istifa çağrısı da kolaycılığın ta kendisi. Altı haftada bir hocayı göndermek, üç şampiyonluk getiren yapıyı bir deplasman yenilgisine kurban etmek olur. Asıl soru şu olmalı: Bu mağlubiyet bir sapma mı, yoksa bir eğilimin ilk yüksek sesi mi? Cevabı tek gece vermez. Cevabı önümüzdeki üç-dört hafta, özellikle Avrupa maçları ve iç saha performansı verir.

Yönetimin işi de burada başlıyor. Taraftarın öfkesini “sosyal medya gürültüsü” diye geçiştirmek kadar, her yenilgide hocayı masaya yatırmak da aynı derecede sığ. Galatasaray büyük kulüp ise hem sabrı hem hesabı aynı anda tutmak zorunda.

Okan Buruk istifa etmedi. Etmemeli de — henüz. Ama “sadece bir maç” cümlesinin arkasına sığınmak da yetmez. Liderlik, yenilgi gecesinde de sahada durmayı, ertesi gün de aynı hatayı tekrarlamamayı gerektirir. Taraftar bağırabilir. Hoca dinleyebilir. Asıl sınav, bir sonraki düdükte.