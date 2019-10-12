Bugün “Ne işimiz var Suriye’de?” diyen rahatsız tipler var…

Barış Pınarı Harekatı, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en stratejik harekattır.

Bugün yapılan harekat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin beka sorununu ortadan kaldırma harekatıdır…

Suriye sınırında bir terör devleti kurulmasının önüne geçmektir…

Türkiye, bu harekat sonucu Suriye sınırında 32km’lik alanda bir güvenli bölge oluşturmazsa, çok değil 6-7 yıl sonra Suriye’deki donanımını tamamlamış ve daha güçlü hale gelmiş bir PYD-PKK tarafından hedef alınacağımızı, daha ciddi daha büyük bir savaşa sürükleneceğimizi görmek milli bir görevdir…



“Savaşa hayırcı” müptezeller var ya…

Onlar için tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu’nun sözü yeter…

"Mehmetçiklerin ne işi var Suriye’de? " sorusuna öyle güzel cevap vermiş ki bize yüreğine sağlık demek düşer.

Demiş ki;



“PKK karakol basarken, yollara EYP döşeyip patlatırken, sivilleri katlederken, orman, fabrika yakarken ses çıkarmayıp, devlet teröre karşı harekete geçince ‘savaşa hayır’ diyorsan, sen de teröristsin…

Bu kadar...”



NE DEMİŞTİ ERBAKAN HOCA...

Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın Necmettin Erbakan hoca uzun yıllar önce bakın ne diyordu:



“Siz meseleyi Suriye mi sanıyorsunuz!



Onların Suriye’yi istemesinin tek bir nedeni vardır. O da Türkiye’yi işgal etmek için zemin hazırlamaktır.



Eğer bir gün mesele Suriye olursa, bilin ki hedef Türkiye’dir.



Bu söylediklerimi bir gün anlayacaksınız.”

İşte bugün anladık…



DUVARDAKİ YAZININ ANLATTIĞI...



Öte yandan

“Ne işimiz var Suriye’de?”diyenlere JOH tarafından Suriye’de duvara yazılan bir yazı derstir…





O yazı da ne deniyor?



“Hani üç yaşında Suriyeli bir çocuk vardı.

‘Ölünce Allah’a her şeyi anlatacağım’ diyen…

Her şeyi anlatmış!

Allah’ın ordusu, çocuğun intikamını almaya geldi.”



Ne güzel söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

“Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz.”



GARDAŞIM BENİM



Ve…

Bugün ülkemizde Türk kimliği altında bu operasyona karşı duruş gösteren, Türkiye’yi işgalci gibi yorumlayanlara verilecek en güzel cevap da kardeş Azerbaycan’dan geldi…

1000’den fazla Azerbaycanlı genç gönüllü olarak Türk askeri olmak için başvuru yapmış…

Sizin Allah’ınıza kurban gardaş!



GÜL VE DAVUTOĞLU NEREDE?



Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatına” eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut ve Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tam destek verdiklerini açıklayarak milletin gönlünde yerlerini aldılar..

Peki Tayyip Erdoğan’ın eski yol arkadaşları, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koltuğuna taşıdığı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan nerede?

Onlar tarafsızlıklarını (!) koruyorlar galiba!

Üzülmemek mümkün mü?

O HARİTALARI UNUTTUNUZ MU?



"Barış Pınarı Harekatı" nın değerinin ne kadar tarihi önem taşıdığı gerçeğini göremeyenler Türkiye’nin sözde bölünmüş haritalarının Batı’ da, ABD’de, İngiltere’de uzun yıllardır masalarda nasıl dolaştığını iyi hatırlasınlar!..



Suriye’de terör devleti kurulmak istenmesi oyunu bu haritaların hayata geçirilmesinin ilk hamlesiydi!..



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taviz vermez dik duruşunun Türkiye Cumhuriyeti Devletini nereye taşıdığının hakkını bugün veremeyenlerin yarın “Hakkını helal et” diye sesleneceklerinden, dua edeceklerinden hiç ama hiç şüphem yok…

Tayyip Erdoğan bugün sadece Suriyeli göçmenleri yeniden evlerine taşımamaya çalışmıyor, Türkiye üzerindeki büyük oyunu da bozuyor…



FETİH DUASINDAN KORKANLAR!..



Öte yandan Bazıları Tayyip Erdoğan'ın "Fetih duası" ve “Fetih”sözünden rahatsızlık duymuş…

Korkmasınlar!..

Nedir Fetih?

Tarihten örnek verelim..



Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethe giderken kendisine elçi olarak gelen Akkoyunlu Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun, sarp yamaçlarda atından inip yaya olarak dağlara tırmanması üzerine der ki;



“Ey oğul bu Trabzon'a bunca zahmet nedendir? Burasını gelinime bağışla”



Bunun üzerine Fatih’in cevabı şu olur;

“Ana bu zahmet din yolunadır. Ahirette Allah huzuruna varınca inayet ola. Zira elimizde İslam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur.”



İşte Tayyip Erdoğan’ın söylediği Fetih budur…

TAYYİP ERDOĞAN GERÇEĞİ...

Ve...

BM’de Türkiye’nin kınanması yönündeki tasarıyı bugüne kadar birlikte veto etmeyen ABD ile Rusya’nın birlikte veto etmesi bir ilktir…

Türkiye'nin gücüdür...

Peki nedendir?

Türkiye’nin Tayyip Erdoğan liderliğinde ABD ile Rusya arasında paylaşılamayan bir devlet haline gelmesinden başka bir şey değildir...

Türkiye dünyada sözü dinlenen küresel bir güç olma yolunda dev adımlar atmaya başlamıştır.Bugün Suriye'de kullandığı silahların yüzde 70'nin kendi milli üretimi olması bunun belgesidir...

ATİLLA'NIN TORUNLARI...

Büyük Hun İmparatoru Atilla'nın torunları Macarlara teşekkür borcumuz olduğunu belirtmeden geçemem...

Yanımızda durmayı bırakın bizim yapamadığımızı onlar yaptı.

Macaristan Hükümeti ABD'nin YPG/PKK'ya tırnak dolusu silah yardımı yaptığının belgelerini göndererek AB'ye asıl ABD'nin kınanması için teklif sunmuş...

Helal olsun...

NEW YORK TİMES NOKTAYI KOYMUŞ!..

Son sözü de New York Times'in başlığına bırakalım!.

Çünkü noktayı koymuş maşallah!..

"BU OPERASYON BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ SONLANDIRIYOR!.."

O nedenle "Barış Pınarı Harekatı" Türk devleti ve Türk milleti üzerinde oynanan bütün oyunları bozan bir harekat olarak tarihin altın sayfalarında yerini alacaktır..

Allah varlığını eksik etmesin Reis

Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun…

Ordumuzu muzaffer eylesin…





















