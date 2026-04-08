Ne altın, ne gümüş ne de borsa! Mart ayında en çok o yöntem kazandırdı...
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı finansal yatırım araçları reel getiri verilerine göre, aylık bazda yatırımcısına en fazla kazandıran araç mevduat faizi oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 1,08 oranında reel getiri sağlandı.
Mart ayında diğer yatırım araçları yatırımcısına kayıp yaşattı. Yİ-ÜFE ile indirgeme yapıldığında dolar yüzde 1,14, avro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranında değer kaybetti. TÜFE bazlı hesaplamalarda da benzer tablo ortaya çıktı ve tüm bu araçlar negatif reel getiri sundu.
Üç Aylık Dönemde Altın Öne Çıktı
Altı Aylıkta da Lider Altın
Altı aylık veriler incelendiğinde de külçe altın liderliğini korudu. Yİ-ÜFE ile yüzde 29,21, TÜFE ile yüzde 24,97 oranında reel getiri sağlayan altın, yatırımcıların en çok kazandığı araç olarak öne çıktı.
Bu dönemde avro, yine en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık Getiride Altın Açık Ara Önde
Yıllık bazda değerlendirildiğinde külçe altın, yatırım araçları arasında en yüksek reel getiriyi sunan enstrüman oldu.