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Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya’nın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya’nın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya’nın, 12 Temmuz tarihinde Karainebeyli köyüne gitmek üzere Eceabat ilçesinde taksiye binerken, cinayetin ardından Alibeyköy terminalinde eve gitmek üzere taksiye binmeye giderken kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı zamanda, Akçekaya’nın 13 Temmuz tarihinde İstanbul Etiler’deki evine girerken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı, görüntülerde farklı kıyafetler giymesi ise dikkat çekti.

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