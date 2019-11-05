Nazlı Ilıcak son haliyle şoke etti! Cezaevinde adeta çökmüş işte görüntüleri
BAKIRKÖY Kadın Tutukevi'nde FETÖ'den yatan Nazlı Ilıcak 1197 gün sonra tahliye edildi. Nazlı Ilıcak'ı görenler tanıyamadı. İşte Nazlı Ilıcak'ın son görüntüleri:
HAKKINDA tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.
Cezaevinde çökmüş
75 yaşında olan Nazlı Ilıcak, bakımlı hali ve zaman zaman yaptırdığı estetiklerle biliniyordu. Cezaevinde adeta çöken Nazlı Ilıcak, son haliyle gören herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ilıcak en az 10 yıl yaşlanmış gibiydi.
Mehmet Ali ve Aslı Ilıcak isminde iki çocuğu olan Nazlı Ilıcak, cezaevine girmeden önce boğazdaki yalısında hayli rahat bir yaşam sürüyordu. Cezaevinden Erdoğan'a mektup gönderen Nazlı Ilıcak yaşı dolayısıyla şartlara katlanamadığını söylemiş ve tahliyesini istemişti. Her katıldığı duruşmada da bu durumunu hatırlatan Nazlı Ilıcak, içerde hayli yıpranmış.