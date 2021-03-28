Nazlı Eker'le gizemli aşka Emre Altuğ isyan etti: Hiçbir şey görmediniz
50 yaşındaki şarkıcı Emre Altuğ, gizemli aşkı Nazlı Eker'le ilgili çıkan haberlere isyan etti.
Çağla Şikel’in eski eşi Emre Altuğ’un geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisinin ortaya çıktığı iddia edilmişti. Altuğ'un modellik ve oyunculuk yapan Nazlı Eker'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi dibi düşmüştü.
Eski manken Burcu Çağrı ile hakkında çıkan haberleri yalanlamasının ardından model Nazlı Eker'le aşk yaşadığı iddia edilen Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de banka sırasında görüntülendi.
Banka şubesi önünde objektife poz verip zafer işareti yapan Emre Altuğ, model Nazlı Eker ile haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında sitem dolu sözler sarf etti.
50 yaşındaki şarkıcı, "Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkçası buna cevap bile vermem" dedi.