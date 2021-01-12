Nazlı Çelik kızıyla fotoğrafını paylaştı benzerlikleri olay pozlarına beğeni yağdı
Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını paylaştı. Nazlı Çelik'in kızıyla pozuna beğeniler yağmur gibi aktı.
O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel programına katılan Nazlı Çelik, son olarak sesiyle beğenileri topladı. Star TV'de Ana Haber sunan Nazlı Çelik'in sesinin güzelliğinin yanı sıra geceye kendisi de damga vurdu.
Hem iş başarısıyla hem de fiziği ve güzelliğiyle ön planda olan Nazlı Çelik, zaman zamn sosyal medya paylaşımlarıyla konu oluyor. Çelik'in özel hayatı da merak edilenler arasında.
Son olarak Nazlı Çelik, sosyal medya hesabı Instagram'dan kızıyla fotoğrafını paylaştı. Çelik'in kızının kendisine çok benzemesi sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Nazlı Çelik'in kızıyla fotoğrafına binlerce beğeni yağdı. Çelik, kızıyla fotoğrafını paylaşırken bir açıklama yazmak yerine ise yalnızca bir kalp emojisi koydu.