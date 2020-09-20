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Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Nazım Sangare transferini resmen açıkladı.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Milli Takım'a kadar yükseldi
2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe ne kadar ödeyecek?
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldiğini ve kabul ettiklerini açıkladı.

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