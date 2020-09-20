Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Nazım Sangare transferini resmen açıkladı.Abone ol
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Milli Takım'a kadar yükseldi
2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe ne kadar ödeyecek?
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldiğini ve kabul ettiklerini açıkladı.
Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek 🙂— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020
Ailemize hoş geldin! 💛💙 pic.twitter.com/ey0PPwHMkN