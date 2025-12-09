Naz Şahin'den Hakan Sabancı iddialarına yanıt!
Hande Erçel ile üç yıl süren ilişkisini yaklaşık iki ay önce noktalayan Hakan Sabancı, bu kez influencer Naz Şahin ile anılmaya başladı. DJ Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi olan Şahin ile Sabancı'nın Miami’de önce bir partide, ardından alışveriş yaparken görüntülenmesi, kısa sürede aşk iddialarını gündeme taşıdı.
Sosyal medyada hızla yayılan “yeni aşk” haberlerinin ardından gözler Naz Şahin’e çevrildi.
Ancak ortaya atılan iddialara göre, güzel influencer yakın çevresine yaptığı açıklamada ilişki söylentilerini kesin bir dille yalanladı. “Hakan benim çok eski arkadaşım.”
Şahin’in bu sözleri, “aşk” haberlerinin gerçekle ilgisi olmadığını işaret ederken, ikilinin Miami’de birlikte görülmesinin yalnızca arkadaş buluşması olduğu iddia edildi.
Sabancı cephesinden ise konuya dair bir açıklama gelmedi. Ancak iki ismin birlikte görüntülenmesi, magazin kulislerinde hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.