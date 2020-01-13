Naz Mila'dan edepsiz paylaşım göğüs dansı yaptı paylaştı!

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programı ile adını duyuran ve fenomen olan gelin adayı Naz Mila edepsiz paylaşımlarına devam ediyor. Yarışmadan sonra yaptığı ifşa ile gündem olan Naz Mila şu sıralar yine olay danslarıyla sosyal medyayı sallıyor.