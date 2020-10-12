Naz Mila kalçasını yaptırdı operasyonu sansürsüz yayımladı 'pes' dedirtti
Bir dönem televizyonlarda yayımlanan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, kalçasına estetik yaptırdığı anları YouTube'da sansürsüz yayımladı.
Naz Mila, evlilik programlarının televizyon ekranlarında yayımlandığı esnada ilk olarak Evleneceksen Gel programıyla adını duyurdu. Ardından da sosyal medyada fenomen haline gelmek için elinden geleni yaptı. Mila, birbirinden cesur ve abartılı dekolteli pozlarını Instagram'da yayımlamaya başladı hatta bir dönem +18 videolarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Hatta Naz Mila, sosyal medya hesabı Instagram'da çıplak pozlarını dahi paylaştı. Bu paylaşımlar sayesinde 1,2 milyon takipçiye ulaştı. Mila, son olarak ise YouTube kanalındaki izlenmelerini artırmak istiyor olacak ki olay bir paylaşıma imza attı.
Mila, YouTube kanalında kalça estetiği yaptırdığı anları sansürsüz olarak paylaştı. Görenlerin, duyanların 'pes artık' dediği video için Naz Mila, hiç çekinmeden yayın yaptı.
Mila, ilk olarak ameliyat öncesini ardından da hazırlık aşamalarını çekti.