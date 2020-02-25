Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ yine dava açtı

Merve Nur Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, dilekçesinde şunları ifade etti:

"Bu anne ile çocuğu mağdur edecek bir durum. Çocuk, bu eve alışmış. Okulu çok yakın. Anne, çocuğuyla ilgilendiği için asgari ücret karşılığı part-time çalışmaktadır.''