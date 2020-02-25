Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ yine dava açtı
Naz Elmas'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının ardından evlendiği Erol Özmandıracı'nın başı eski sevgilisiyle belada. Nafaka davasının ardından yeni bir dava daha açtı.
Yaklaşık bir yıllık beraberliğin ardından Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, 2019 yılının sonlarına doğru hayatlarını birleştirdi. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikiliden Özmandıracı'nın ise eski sevgilileriyle başı belaya girdi.
Naz Elmas'ın evlendiği iş insanı Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, aleyhine uzaklaştırma kararı alıp 20 bin liralık tedbir nafakası davası açmıştı. Başbuğ'un yaptıkları bunlarla sınırlı kalmadı.
Günaydın'ın haberine göre Başbuğ; Özmandıracı'dan olan kızıyla birlikte Maslak'ta oturduğu daireden tahliye edilmek istendiğini, bu dairenin satışa çıkarıldığını belirtip yeni bir dava daha açtı.
Merve Nur Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, dilekçesinde şunları ifade etti:
"Bu anne ile çocuğu mağdur edecek bir durum. Çocuk, bu eve alışmış. Okulu çok yakın. Anne, çocuğuyla ilgilendiği için asgari ücret karşılığı part-time çalışmaktadır.''