Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'un şiddet itirafı

Kızına zarar verdi: ''En son çocuğumu emzirirken öyle büyük şiddet uyguladı ki sütüm kesildi. Karakola sığındım, darp raporu aldım. 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Birçok kez de aldattı. Şimdi de bana ekonomik şiddet uyguluyor. Ama bana değil, aslında kızına zarar veriyor."