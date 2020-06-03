Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'un şiddet itirafı
Geçtiğimiz yıl Naz Elmas'la evlenen Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'dan şoke eden şiddet itirafları geldi. Özmandıracı ise eski sevgilisini suçlayarak yalanladı.
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı hakkındaki suçlamalar duyanların ağzını açık bıraktı. Eski sevgilisi hostes Merve Nur Başbuğ, Erol Özmandıracı'nın kendisine yapmadığını bırakmadığını söyleyerek itirafları peş peşe yaptı. Merve Nur Başbuğ “Hamileyken bile beni tekme tokat dövdü, lohusa döneminde sürekli şiddet gördüm, emzirirken yediğim dayak nedeniyle sütüm kesildi” dedi.
Günaydın'a konuşan Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, şunları söyledi:
Hamileyken beni dövdü: "Bu davayı daha önce açacaktım ama Erol zaman kazandırmak için beni oyaladı. En büyük hatam ona inanmaktı" Bana defalarca şiddet uyguladı. Hamileyken bile dövdü beni.''
Kızına zarar verdi: ''En son çocuğumu emzirirken öyle büyük şiddet uyguladı ki sütüm kesildi. Karakola sığındım, darp raporu aldım. 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Birçok kez de aldattı. Şimdi de bana ekonomik şiddet uyguluyor. Ama bana değil, aslında kızına zarar veriyor."
''2015'te Çiçişler'le teknede yakalandığında ilişkiniz devam ediyordu değil mi?'' sorusuna ise şu cevabı verdi:
Affettim: ''Evet. Çıkan haber sonrası terk ettim onu. Ama günlerce ağladı, yalvardı, "Suçum" yok dedi. Ben de ona inanarak affetmiştim onu. En büyük üçüncü hatamdı ilişkide yaptığım.''