Naz Elmas teknede çok fena yakalandı! Herkesten saklamaya çalışıyordu ortaya çıktı
Instagram'da sürekli olarak Photoshoplarıyla adından söz ettiren Naz Elmas, mayolu haliyle tekneden yakalandı. Herkesten saklamak istediği gerçek ortaya çıktı.
Naz Elmas, ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldığından beri ekranlarda görünmez oldu. Pandemi süreciyle beraber de eve kapanan güzel oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başladı.
Zaman zaman Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Elmas, bazen o kadar Photoshop'un ayarını kaçırdı ki sosyal medyada dalga konusu haline geldi.
Güzel oyuncu, fiziğine kafayı o kadar taktı ki Photoshop'un ayarını sıklıkla kaçırdı. Bacaklarına yaptığı Photoshop'la Instagram'da çok konuşuldu.
Ardından da artık o da dalgaya alırcasına karnına yaptığı bu Photoshop'lu halini sosyal medya hesabından paylaştı.