Nauru ve Samoa'dan 2, Tonga'dan 1 kişi gelmiş! İstanbul 5,4 milyon turistle rekor kırdı

İlk 5 ayda Atatürk Havalimanı'ndan 2 milyon 503 bin 260 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir milyon 243 bin 804 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan bir milyon 653 bin 219 kişi İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan 6 bin 303 kişi, Zeytinburnu Limanı'ndan 4 bin 620 kişi, Haydarpaşa Limanı'ndan bin 407 kişi şehre giriş yaptı.