Nauru ve Samoa'dan 2, Tonga'dan 1 kişi gelmiş! İstanbul 5,4 milyon turistle rekor kırdı
İSTANBUL'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. İstanbul'a 199 farklı ülkeden gelen yabancılar arasında başı 395 binle Almanlar çekerken, onları 337 binle İranlılar takip ederken, Nauru ve Samoa'dan 2, Tonga'dan ise 1 kişi geldi.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısı yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 milyon 415 bin 906'ya ulaştı. Şehri ziyaret eden turist sayısı söz konusu dönemde ilk kez 5 milyonu aştı. Yılın ilk 5 ayının her birinde de geçen yılın aynı ayına göre artış görüldü.
Bu dönemde hava yoluyla İstanbul'a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 623'te kaldı. Hava yolunda yüzde 11, deniz yolunda ise yüzde 5,7'lik artış yaşandı.
İlk 5 ayda Atatürk Havalimanı'ndan 2 milyon 503 bin 260 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir milyon 243 bin 804 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan bir milyon 653 bin 219 kişi İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan 6 bin 303 kişi, Zeytinburnu Limanı'ndan 4 bin 620 kişi, Haydarpaşa Limanı'ndan bin 407 kişi şehre giriş yaptı.
Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 46'sı Atatürk Havalimanı'nı, yüzde 31'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 23'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.