NATO'nun tarihi zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada! Ukrayna lideri Zelenski'den bomba çağrı

BRÜKSEL'de NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik toplantıda. NATO Zirvesi'ne video konferans yönetiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "NATO'nun uçak ve tank filosunun sadece yüzde 1'ini Ukrayna'ya verin" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşı gündemi ile NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Brüksel'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvenin öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, konferansa videokonferans yöntemiyle katıldı.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Uçak ve tank filosunun yüzde 1'ini Ukrayna'ya verin

NATO'ya Liderler Zervesi'ne videokonferans ile bağlanan Ukrayna lideri Zelenski "Ukrayna'nın sınırsız desteğe ihtiyacı var ama NATO bize uçaklarının ve tanklarının yüzde birini bile vermedi. Tek bir tane bile verebilirdi. Savaş sırasındaki bir ülke için en kötü olay bu. Yardım taleplerimize cevap verilmedi. NATO'nun uçak ve tank filosunun sadece yüzde 1'ini Ukrayna'ya verin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Genel Sekreter'in açıklamasalarından satır başları şöyle:

- Doğu Kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık

- Kimyasal silahlar savaşı farklı bir noktaya götürür

- NATO müttefiklerini savunmaya ve saldırılara karşı koymaya her zaman hazırdır.

- Müttefiklerimizin savunma artırma taahhüdüne bağlı kalacağını düşünüyorum. Bu konuda Almanya'nın savunma bütçesini artırma kararı alması çok önemli.

- Çin'i Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamaya ve Rusya'ya hiçbir suretle askeri destek sağlamamaya çağırıyoruz.

- NATO Ukrayna'ya kendi savunması için benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Şu anda sivillere ve sivil altyapıya saldırıldığını görüyoruz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.

- Mütteffiklerin bugün Gürcistan dahil Rusya baskı altındaki ülkelere desteklerini açıklayacağına inanıyorum. NATO Romanya'da askeri varlığını şimdiden artırdı. Fransa önderliğinde birlik şuanda orada. Bu birlikler gerektiği müddetçe Romanya'da kalacak.

- Bugünkü görüşmede NATO liderlerinin daha uzun vadeli caydırıcılık ve savunma kararlarını değerlendirmesini bekliyorum.