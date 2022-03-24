NATO'nun tarihi zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada! Genel Sekreter'den ilk açıklama

Rusya Ukrayna savaşı gündemi ile NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Brüksel'de bir araya geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Genel Sekreter'in açıklamasalarından satır başları şöyle:

- Doğu Kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık

- Kimyasal silahlar savaşı farklı bir noktaya götürür

- NATO müttefiklerini savunmaya ve saldırılara karşı koymaya her zaman hazırdır.

- Müttefiklerimizin savunma artırma taahhüdüne bağlı kalacağını düşünüyorum. Bu konuda Almanya'nın savunma bütçesini artırma kararı alması çok önemli.

- Çin'i Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamaya ve Rusya'ya hiçbir suretle askeri destek sağlamamaya çağırıyoruz.

- NATO Ukrayna'ya kendi savunması için benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Şu anda sivillere ve sivil altyapıya saldırıldığını görüyoruz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.

- Mütteffiklerin bugün Gürcistan dahil Rusya baskı altındaki ülkelere desteklerini açıklayacağına inanıyorum. NATO Romanya'da askeri varlığını şimdiden artırdı. Fransa önderliğinde birlik şuanda orada. Bu birlikler gerektiği müddetçe Romanya'da kalacak.

- Bugünkü görüşmede NATO liderlerinin daha uzun vadeli caydırıcılık ve savunma kararlarını değerlendirmesini bekliyorum.

Çok uluslu muhabere birliklerine takviye

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.