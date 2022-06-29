NATO'nun tarihi toplantısından fotoğraflar geldi Aile pozuyla toplantı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında yer aldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Bugün tarihi kararlar alacağız" diyerek duyurduğu kritik NATO toplantısı aile fotoğrafının çektirilmesiyle başladı.
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden , İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna konulu ilk oturumun açılışında yaptığı konuşmada, bu zirvede, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin kurallara dayalı düzene meydan okuduğu daha rekabetçi bir dünyada NATO'nun güçlendirilmesi için önemli kararlar alınacağını söyledi.