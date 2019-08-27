NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

Taner Yener
Taner Yener tyener29@gmail.com
NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

GlobalPower, NATO'nun en güçlü ülkelerini açıkladı. Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı ve bakın kaçıncı sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında hangi ülke var.

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı - Sayfa 1

GlobalPower, bu yıl 70'inci yıldönümünü kutluyan tarihin en uzun ömürlü askeri ve savunma ittifakı olan NATO'nın en güçlü ülkelerini belirledi.  Listede Türkiye'de yer aldı. Sıralamada, savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik ve iş gücü gibi kriterler göz önüne alındı. 

İşte o liste...

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NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı - Sayfa 2

27- Montenegro

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NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı - Sayfa 3

26- Estonya

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NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı - Sayfa 4

25- Letonya

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