NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rutte, "Hayatını kaybeden askerlerin hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hatta ittifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız" ifadesini kullandı.

Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI'NDAN DESTEK MESAJI

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından ittifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı.

Dragone, "Olay hakkında daha fazla bilgi beklerken düşüncelerimiz ve dualarımız mürettebatın aileleri, meslektaşları ve olay yerindeki cesur kurtarma ekipleriyle birlikte" ifadesini kullandı.