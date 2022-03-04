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NATO'dan Rusya'ya nükleer gözdağı! Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız

NATO'dan Rusya'ya nükleer gözdağı! Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız

NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'deki NATO karargahında Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek için toplandı. Toplantı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız" dedi.

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alınması bekleniyor.

Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısının ardından NATO’nun çok hızlı şekilde birliktelik sergilediğini söyledi.

NATO güvenliğini güçlendirmek için planları hazırladıklarını belirten Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız." dedi.

Blinken, NATO'nun geleceği için hazırlıklar yaptıklarını ifade ederek, son haftalardaki olayların ittifakın geleceği hakkında işaret verdiğini söyledi. Blinken, gelecek haftalarda da NATO'nun birliktelik sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

Stoltenberg: Biz Rusya ile savaş istemiyoruz
Stoltenberg de bugünkü toplantıda "Rusya’nın işgaline verilen karşılığı istişare edeceklerini” aktardı. Bunun uzun vadeli yansımalarını da ele alacaklarını vurgulayan Stoltenberg, dün gece Rusya'nın Ukrayna'daki bir nükleer santrale saldırısıyla ilgili haberleri gördüklerini söyledi.

Stoltenberg, "Bu durum savaşın sonlandırılması gerektiğini ve Rusya'nın tüm askerlerini çekmesini, diplomatik çabalara girişmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz Rusya ile savaş istemiyoruz." diyen Stoltenberg, tüm müttefikleri koruma ve savunma taahhütleriyle ilgili bir yanlış anlaşılma içinde olunmasını istemediklerinin altını çizdi.

Bugünkü toplantıya NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de davet edildi.

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