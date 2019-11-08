NATO’da Türkiye gerilimi Merkel ve Stoltenberg Macron'u canlı yayında tepki

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Suriye'de başlattığı harekat sebebiyle Türkiye'yi eleştirerek, "NATO beyin ölümü yaşıyor" açıklamasına Almanya Başbakanı Merkel ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den tepki geldi.

Economist gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, YPG'nin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu ortadan kaldırmak ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı eleştiren Macron'un NATO ile ilgili sözleri dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu.

NATO içerisindeki müttefiklerin koordine olmadan hareket ettiğini öne süren Macron’a yanıt, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den geldi.

Berlin’de bir basın toplantısına katılan Merkel, Macron’un aşırı tepki verdiğini söyledi.

Merkel, “Fransa Cumhurbaşkanı görüşlerini aktarmak için keskin ifadeler seçti. Ben NATO’daki ülkelerin ortaklığını bu şekilde görmüyorum. Bence NATO güvenliğimizin mihenk taşı olarak önemini koruyor” dedi.

Merkel ayrıca Türkiye'ye bir destek mesajı vererek şunları ifade etti;

Suriye'nin kuzeyinde yaşananlardan endişe ettiklerini belirterek, ''Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut.Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli.

NATO her geçen gün güçleniyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Macron'un ifadelerinin aksine NATO'nun güçlü olduğuna ve ittifak ülkelerinin her geçen gün güçlerini artırdıklarına dikkati çekti.

Stoltenberg, Avrupa'nın kendi askerinin NATO'nun yerini alamayacağını yineleyerek o nedenle karşılıklı daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg son olarak, NATO’nun geçmişte de zorluklardan geçtiğini dile getirerek, 1956’daki Süveyş Krizi ve 2003’teki Irak Savaşı’nı hatırlattı.