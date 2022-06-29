NATO zirvesi'nde imzalanan muhtıra dünya basınında geniş yankı buldu
TÜRKİYE'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi ve aldığı taahütler dünya basınında geniş yankı buldu. CNN International'dan BBC'ye, Haaretz'den Wall Street Journal'a, The Economist'ten Washington Post'ta önde gelen gazeteler Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.
Tarihi NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşma, uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya 'son dakika' koduyla duyuruldu.
Madrid'deki dörtlü zirvede masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg vardı.
İki saatten fazla süren görüşmeden mutabakat çıktı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının yolunu açan bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi ve ekledi:
"Türkiye, Finlandiya ve İsveç, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye'nin kaygılarına yanıt veren bir memorandum imzaladılar."
Anlaşmayla İsveç ve Finlandiya terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundu.