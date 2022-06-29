NATO zirvesi'nde imzalanan muhtıra dünya basınında geniş yankı buldu

İki saatten fazla süren görüşmeden mutabakat çıktı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının yolunu açan bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi ve ekledi:

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye'nin kaygılarına yanıt veren bir memorandum imzaladılar."