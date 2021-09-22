NATO Subayı onu bu hale getirdi! Yüzde yüz kusurlu ama sersbest kaldı

3 aydır dava açılmadı

"19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldı ve bu adam ne vadettiği sözleri tuttu ne de yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı. Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hâlâ davanın açılmasını bekliyoruz.”