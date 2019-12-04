NATO Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı kritik terör mesajı

İNGİLTERE 'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde düzenlenen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede terör mesajı dikkat çekti. Türkiye NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti.

70'inci yıl dönümünü kutlayan NATO Liderler Toplantısı İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde The Grove Otel'de yapılıyor. Liderler zirvenin yapılacağı otelde zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi liderler yerlerini aldı ve oturum başladı.

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Bildirgede şu maddelere yer verildi:

- Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.

-Türkiye NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti.

- Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.

Stoltenberg: Dünya değiştikçe biz de değiştik

Oturumun açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli mesajlar verdi. Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dedi. NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirten Stoltenberg, "Dünya değiştikçe biz de değiştik" vurgusu yaptı.

Johnson: Kimse savaş başlatamaz

İngiltere Başbakanı Johnson da, "Bugün barış içinde yaşadığımız gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi düşünemez, dolaysıyla da kimse savaş da başlatamaz" dedi.

29 üye ülke liderleri katıldı

Zirveye NATO’nun 29 üye ülkesinin liderleri katıldı.. Bunlar arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau var.

NATO ne zaman ve neden kuruldu?

NATO, ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ve başlıca Avrupalı ​​güçleri, Sovyet Rusya'ya karşı askeri savunma aracı olarak kuruldu. Kurucu üyeleri, birine yapılan bir saldırının herkese yönelik bir saldırı sayılacağına ve her müttefiki saldırgana karşı misilleme yapacağına söz verdi.

NATO'ya üye ülkeler listesi

Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.