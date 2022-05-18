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NATO içinden Türkiye'ye ilk destek Hırvatistan'dan: İsveç'i dost görmüyorlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NATO içinden Türkiye'ye ilk destek Hırvatistan'dan: İsveç'i dost görmüyorlar

HIRVATİSTAN Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi durumunda artık eskisi gibi bir ülke olmayacağını savundu.

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HIRVATİSTAN Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti.

İsveç'in bu talepleri karşılayıp karşılayamayacağından emin olmadığını dile getiren Zoran Milanovic, "İsveç, Türkiye'nin isteklerini yerine getirirse artık eski İsveç olmayacak. NATO'ya girerse de eskisi gibi bir ülke olmayacak" dedi.

Milanovic, 'İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamanın itibarını sarsacağını düşüneceğini, Türkiye'nin de taleplerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini' belirterek "Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor. İsveç'i dost görmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı,  Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun 'ciddi devletlerin' işleyişini ortaya koyduğuna işaret etti.

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