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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları,
"Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim. Çavuşoğlu ile temaslarımızı sürdüreceğiz.

Tabi ki Rusya herhangi birşekilde, hibrit saldırılarda bulunursa, hem karşılık verecağiz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun tamamlanması için tüm üye ülkelerin parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

NATO yeni stratejik konsept yayınlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken NATO'nun genişmesiyle ilgili kararla ilgili konuşarak “Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile ilgili taleplerinde uzlaşmaya varacağımızdan eminiz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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