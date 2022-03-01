NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin "Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Polonya'daki NATO üssünde açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

Stoltenberg, "Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir" dedi.

Polonya'daki NATO Üssü'nde Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna'nın yanındadır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya'dan da geliyorlar. Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz.

Rusya ile savaşmak istemiyoruz, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır.

Polonya'nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim."