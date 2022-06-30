NATO artık Rusya ile resmen savaş dedi! Stoltenberg'den flaş açıklamalar Türkiye detayı da var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO zirvesinin ikinci gününde kabul edilen yeni stratejik konsept sonrası açıklamalar yaptı. Stoltenberg Rusya ile savaş olabileceğini ve bunun yıkıcı olabileceğini söyledi.

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İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi. NATO 2010'dan sonra dün yayınlanan yeni stratejik konseptiyle Rusya "dış ortak" konumundan çıkarılarak "tehdit" olarak tanımlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO zirvesinin ikinci gününde şu açıklamaları yaptı:

-Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz

-Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak

-Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’deki IFEMA Kongre Merkezinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesinin son oturumuna katıldı.

Financial Times'da çıkan bir yorumda savaşla beraber ABD'nin Karadeniz stratejisi için şu yorum yapıldı: "Yalnızca bu zirvenin değil, tüm bu krizin sonuçlarından biri de, ABD'nin Karadeniz'e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor."

