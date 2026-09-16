Nasuh Mahruki tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 16 Temmuz’da gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, bugün Bakırköy Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Mahruki, 17 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunuyordu.

Mahruki, bugün Bakırköy Adliyesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti ve savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

SAVCI TUTUKLULUĞUNU İSTEDİ, MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Savcı, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Mahruki’nin tahliye talebinin reddedilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise değerlendirmesinin ardından Mahruki’nin tahliyesine karar verdi. Böylece Mahruki, 17 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğü tutukluluğun ardından serbest bırakılmış oldu.