NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar

NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın uydusu Phobos’u ilk kez dolunay formunda görüntülemeyi başardı.

NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar - Sayfa 1

NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.

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NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar - Sayfa 2

Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.

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NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar - Sayfa 3

Hubble, Aslan Takım Yıldızı'na 30 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir arketipik sarmal galaksi olan NGC 2903'ün muhteşem bir fotoğrafını yakaladı.

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NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar - Sayfa 4

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.

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