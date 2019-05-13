NASA'dan bir ilk! Mars'ın dolunayı görüntülendi... İşte muhteşem fotoğraflar
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın uydusu Phobos’u ilk kez dolunay formunda görüntülemeyi başardı.
NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.
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Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.
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Hubble, Aslan Takım Yıldızı'na 30 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir arketipik sarmal galaksi olan NGC 2903'ün muhteşem bir fotoğrafını yakaladı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.
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