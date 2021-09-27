'NASA'da çalışırken araştırdığım yunusla cinsel ilişkiye girdim' Bilim kadını şok etti

Lovatt ve Peter'in aşkı, NASA'nın programı sonlandırmasıyla birlikte sona erdi. NASA, yunuslarla ilgili araştırmaların rapor haline getirilmesi içine ekiplerde değişikliğe gitti ve bu sayede ikilinin aşkı son bulmuş oldu. Bilim insanları ise söz konusu olayla ilgili ikiye bölündü. Bazı bilim insanları bunun etik dışı olduğunu savunurken, bazı bilim insanları ise araştırma için gerekli olabileceği görüşünde birleşti.