NASA uyardı! 10 katlı bina büyüklüğündeki asteroid yaklaşıyor

Uzmanlara göre serseri göktaşlarının Dünya’ya çarpması olağanüstü bir durum değil, atmosferden her gün tonlarca kozmik madde geçiyor. Bunların büyük çoğunluğu yeryüzüne ulaşamadan yanıp yok oluyor ancak yaklaşık her 10 yılda bir daha büyük bir asteroit Dünya’ya çarpıyor.